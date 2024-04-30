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Сцену с приземлением самолёта на автомагистраль в "Итальянцах в России" было невозможно снять, но Рязанов пошёл на маленькую хитрость, чтобы она всё-таки вошла в фильм

Хитрость, с помощью которой Рязанов снял сцену с самолётом в "Итальянцах в России"

1:06
Кино

В 1974 году в СССР вышла комедия Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России", в которой есть множество не просто смешных, но и необычных эпизодов, чего только стоит погоня льва за героями.

В фильме также есть эпизод, когда самолёт приземляется на автомагистраль. Режиссёр столкнулся со сложностями, обдумывая съёмки этой сцены, поскольку в то время не было дорог, подходящих для таких трюков.

Рязанов решил пойти на хитрость и замаскировать аэродромную взлётно-посадочную полосу под автодорогу. Для правдоподобности он добавил дорожную разметку и множество деревьев. В фильме всё выглядит так, что зрители не замечают никакого подвоха.

Интересно, что за рулём проезжающих в кадре автомобилей сидят лётчики. Об этом попросил лётчик Иван Таращан, который согласился выполнить трюк с приземлением. Он объяснил свою просьбу тем, что хотел подстраховаться, а для этого нужно было, чтобы поблизости были его коллеги.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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