Влияние феминизма: почему Леонардо ДиКаприо отказался от 20 миллионов долларов и роли в "Американском психопате"

ДиКаприо отказался от роли в фильме "Американский психопат" из-за сцен насилия

Роман "Американский психопат" Брета Истона Эллиса стал бестселлером после публикации в 1991 году, и вскоре после выхода книги были выкуплены права на экранизацию. Главного героя в одноименном фильме сыграл Кристиан Бейл, несмотря на то, что студия хотела видеть Леонардо ДиКаприо.

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После того как Lionsgate присоединилась к проекту, продюсеры решили, что им нужен более известный актер и предложили Леонардо ДиКаприо 20 миллионов долларов за роль. Но Мэри Харрон, режиссер проекта, отказала ему, считая, что у него неподходящий типаж. Продюсеры были готовы даже сменить режиссера ради невероятно популярного после "Титаника" актера и позволили ему самому выбрать постановщика.

В итоге, когда Оливер Стоун согласился вести проект, ДиКаприо добровольно покинул его. Причиной стало влияние известной феминистки Глории Стайнем. На футбольном матче, куда она пригласила ДиКаприо, ей удалось внушить ему, что участие в фильме плохо скажется на его карьере из-за множества сцен насилия над женщинами.

Лео принял это близко к сердцу, ему не хотелось портить свое реноме и он отказался от участия в съемках. Следом выбыл и Оливер Стоун. Так вакантные места снова остались за Бэйлом и Харрон.

Примечательно, что сама Глория Стайнем в 2000 году вышла замуж за Дэвида Бейла, отца Кристиана Бейла, который в итоге получил главную роль в нашумевшем фильме.

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