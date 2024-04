Влияние феминизма: почему Леонардо ДиКаприо отказался от 20 миллионов долларов и роли в "Американском психопате"

Роман "Американский психопат" Брета Истона Эллиса стал бестселлером после публикации в 1991 году, и вскоре после выхода книги были выкуплены права на экранизацию. Главного героя в одноименном фильме сыграл Кристиан Бейл, несмотря на то, что студия хотела видеть Леонардо ДиКаприо.

Фото: commons.wikimedia.org by Siebbi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.