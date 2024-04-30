Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Родственники умерших от вакцины AstraZeneca судятся с компанией
Три простых совета, чтобы контролировать жирный блеск в жару
Какие болезни лечат финики?
Путешествие с питомцем: советы для безопасной поездки с собакой
Хитрость, с помощью которой Рязанов снял сцену с самолётом в "Итальянцах в России"
Ветеринары назвали ошибки при кормлении кошки
Как избавиться от пня
Автоэксперт Колодчкин: при выборе масла нужно учитывать возраст мотора
В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость мяса
Влияние феминизма: почему Леонардо ДиКаприо отказался от 20 миллионов долларов и роли в "Американском психопате"

ДиКаприо отказался от роли в фильме "Американский психопат" из-за сцен насилия

Кино

Роман "Американский психопат" Брета Истона Эллиса стал бестселлером после публикации в 1991 году, и вскоре после выхода книги были выкуплены права на экранизацию. Главного героя в одноименном фильме сыграл Кристиан Бейл, несмотря на то, что студия хотела видеть Леонардо ДиКаприо.

ДиКаприо отказался от роли в фильме "Американский психопат" из-за сцен насилия
Фото: commons.wikimedia.org by Siebbi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

После того как Lionsgate присоединилась к проекту, продюсеры решили, что им нужен более известный актер и предложили Леонардо ДиКаприо 20 миллионов долларов за роль. Но Мэри Харрон, режиссер проекта, отказала ему, считая, что у него неподходящий типаж. Продюсеры были готовы даже сменить режиссера ради невероятно популярного после "Титаника" актера и позволили ему самому выбрать постановщика.

В итоге, когда Оливер Стоун согласился вести проект, ДиКаприо добровольно покинул его. Причиной стало влияние известной феминистки Глории Стайнем. На футбольном матче, куда она пригласила ДиКаприо, ей удалось внушить ему, что участие в фильме плохо скажется на его карьере из-за множества сцен насилия над женщинами.

Лео принял это близко к сердцу, ему не хотелось портить свое реноме и он отказался от участия в съемках. Следом выбыл и Оливер Стоун. Так вакантные места снова остались за Бэйлом и Харрон.

Примечательно, что сама Глория Стайнем в 2000 году вышла замуж за Дэвида Бейла, отца Кристиана Бейла, который в итоге получил главную роль в нашумевшем фильме.

Ранее Правда.ру показала официальный дублированный трейлер фильма "Муфаса: Король лев"

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
ВСУ бегут из посёлка Керамик, в Работино поднят флаг России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке
Семь советов от профессионального бариста, которые помогут приготовить идеальный кофе в турке
Последние материалы
Как избежать расходов: топ-5 ошибок путешественников
Пять предметов в вашем доме, которые способствуют набору лишних килограммов
Миллиардерша Тейлор Свифт появилась на публике в дешевом колье за 120 долларов
Посадите на участке стокезию
Привычные действия, которые приводят к удвоенному приему пищи
Как приготовить протеиновые батончики мюсли
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в красном мини-платье для журнала
Певица Mia Boyka отказалась от синих волос вопреки словам бывшего продюсера T-Killah
Грета Гервиг возглавит Каннский фестиваль в этом году
3 доступных способа заработка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников