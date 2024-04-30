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"Муфаса: Король лев": компания Disney представила первый трейлер проекта в русском дубляже

Вышел официальный дублированный трейлер фильма "Муфаса: Король лев"

1:02
Кино

Компания Disney представила первый тизер-трейлер приквела "Муфаса: Король лев". Главными героями фильма стали Муфаса и Шрам.

Вышел официальный дублированный трейлер фильма "Муфаса: Король лев"
Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman is licensed under public domain

А также создатели не забыли и про полюбившихся зрителям Тимона, Пумбу и Рафики. К озвучке вернутся актеры предыдущих эпизодов. Муфаса говорит голосом Аарона Пьера, Шрам — Келвина Харрисона младшего. Саундтрек к "Муфасе" подготовили Ханс Циммер и Лин-Мануэль Миранда. Приквел расскажет о восхождении Муфасы на трон в качестве правителя Земель Прайда и его происхождении.

"Мы как бы предполагаем, что он просто родился в королевской семье, но на самом деле Муфаса был детенышем-сиротой, которому пришлось в одиночку путешествовать по миру. Рассказывая эту историю, мы получаем возможность пережить настоящее путешествие о том, как Муфаса нашел свое место в круговороте жизни", — рассказал режиссер Барри Дженкинс.

Ранее Правда.ру рассказала, что тяжелораненый адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев попал в окружение в зоне СВО.

Автовоспроизведение включено 0:37 / 1:35 Муфаса: Король лев — Русский трейлер (Дубляж, 2024)
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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