"Муфаса: Король лев": компания Disney представила первый трейлер проекта в русском дубляже

Вышел официальный дублированный трейлер фильма "Муфаса: Король лев"

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Компания Disney представила первый тизер-трейлер приквела "Муфаса: Король лев". Главными героями фильма стали Муфаса и Шрам.

Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman is licensed under public domain

А также создатели не забыли и про полюбившихся зрителям Тимона, Пумбу и Рафики. К озвучке вернутся актеры предыдущих эпизодов. Муфаса говорит голосом Аарона Пьера, Шрам — Келвина Харрисона младшего. Саундтрек к "Муфасе" подготовили Ханс Циммер и Лин-Мануэль Миранда. Приквел расскажет о восхождении Муфасы на трон в качестве правителя Земель Прайда и его происхождении.

"Мы как бы предполагаем, что он просто родился в королевской семье, но на самом деле Муфаса был детенышем-сиротой, которому пришлось в одиночку путешествовать по миру. Рассказывая эту историю, мы получаем возможность пережить настоящее путешествие о том, как Муфаса нашел свое место в круговороте жизни", — рассказал режиссер Барри Дженкинс.

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