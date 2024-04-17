Леонардо Ди Каприо сыграет в новом фильме Мартина Скорсезе

Леонардо Ди Каприо исполнит роль Фрэнка Синатры в предстоящем фильме

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Звезда фильма "Титаник" Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в биографической картине про известного артиста Фрэнка Синатра, пишет издание "Variety".

Фото: flickr.com by Eva Rinaldi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Режиссёром предстоящего проекта выступит Мартин Скорсезе. Кроме того, в фильме примет участие Дженнифер Лоуренс. Она должна исполнить роль Авы Гарднер, второй жены Фрэнка Синатры.

Однако, как отмечает издание, наследница артиста пока не дала своего согласия на производство картины.

За свою жизнь Фрэнк Синатра 11 раз становился лауреатом престижной премии "Грэмми", а 1 раз — "Оскара". Ко всему прочему, он 4 раза удостаивался "Золотого глобуса".

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