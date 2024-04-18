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Передаю Никите привет: Агата Муцениеце не стала опровергать интрижку с Кологривым

Актриса Агата Муцениеце отказалась откровенничать о романе с Никитой Кологривым

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Кино

Появление актрисы Агаты Муцениеце на премьере фильма "Блиндаж" вызвало особый интерес прессы в связи с недавним заявлением Никиты Кологривого о романе с ней.

Актриса Агата Муцениеце отказалась откровенничать о романе с Никитой Кологривым
Фото: YouTube канал Agata Muceniece by Скриншот видео YouTube канала Agata Muceniece is licensed under public domain

Никита поставил актрису в неловкое положение, так как на момент их интрижки он был женат, а Муцениеце однозначно заявляла, что заводить романы с несвободными мужчинами — это табу. Агата заочно передала привет Кологривому, но не стала давать оценок его откровениям.

"Я не считаю нужным это комментировать. Я просто передаю Никите привет", — сказала она.

Напомним, разговоры о романе Муцениеце и Кологривого ходили со времен совместной работы в фильме "Я — медведь", а на днях актер подтвердил их в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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