Павел Майков из "Бригады" приехал в Санкт-Петербург для съёмок в сериале "Папа Миа"

Павел Майков, звезда сериала "Бригада", приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в съёмках ленты "Папа Миа". Об этом пишет издание "StarHit".
В проекте он исполнит роль забытого артиста Николая Ларионова, который в 2000-х годах создал популярную песню.
"Он талантливый чувак, который вылетел из обоймы и пытается вернуться. Я знаю таких артистов, которые в 90-е и начале 2000-х звучали из каждого утюга. А сейчас спроси кто это, только люди моего возраста ответят", — рассказал Павел Майков.
При этом звезда "Бригады" добавил, что он был очень рад предложению сняться в сериале, поскольку ни разу "не пел и не играл музыку в кино".
"Всегда думал, почему никогда не пел и не играл музыку в кино, если это моя вторая профессия? Поэтому, конечно, когда поступило такое предложение, испытал восторг. У нас с Колей хоть и абсолютно разные стили, но он сам пишет песни, а это мне близко", — сообщил актёр.
В сериале будет 12 эпизодов. Дата премьеры пока не сообщается. В качестве режиссёра проекта выступит Максим Пежемский. Ранее он работал над популярной лентой "Интерны".
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.