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Павел Майков из "Бригады" приехал в Санкт-Петербург для съёмок в сериале "Папа Миа"

Звезда "Бригады" Павел Майков сыграет забытого артиста из 2000-х в сериале "Папа Миа"

1:18
Кино

Павел Майков, звезда сериала "Бригада", приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в съёмках ленты "Папа Миа". Об этом пишет издание "StarHit".

Звезда "Бригады" Павел Майков сыграет забытого артиста из 2000-х в сериале "Папа Миа"
Фото: unsplash.com by Matthias Blonski is licensed under Creative Commons CC0 License

В проекте он исполнит роль забытого артиста Николая Ларионова, который в 2000-х годах создал популярную песню.

"Он талантливый чувак, который вылетел из обоймы и пытается вернуться. Я знаю таких артистов, которые в 90-е и начале 2000-х звучали из каждого утюга. А сейчас спроси кто это, только люди моего возраста ответят", — рассказал Павел Майков.

При этом звезда "Бригады" добавил, что он был очень рад предложению сняться в сериале, поскольку ни разу "не пел и не играл музыку в кино".

"Всегда думал, почему никогда не пел и не играл музыку в кино, если это моя вторая профессия? Поэтому, конечно, когда поступило такое предложение, испытал восторг. У нас с Колей хоть и абсолютно разные стили, но он сам пишет песни, а это мне близко", — сообщил актёр.

В сериале будет 12 эпизодов. Дата премьеры пока не сообщается. В качестве режиссёра проекта выступит Максим Пежемский. Ранее он работал над популярной лентой "Интерны".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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