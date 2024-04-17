Юрий Стоянов в роли Брежнева: вышел трейлер российского сериала "Игры" о подготовке к проведению летней Олимпиады-80 в Москве

В России сняли сериал про Олимпиаду-80 в Москве с Юрием Стояновым в роли Брежнева

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Состоялась премьера российского сериала "Игры", который рассказывает о подготовке к проведению Олимпиады в Москве в 1980 году.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение is licensed under public domain

По сюжету главный герой, Игорь Зорин, сын советского функционера, работает волонтером в оргкомитете и сталкивается с принципиальной Ириной Светловой. Им предстоит не только организовать Олимпиаду, но и участвовать в политических событиях. Глазами спортсменов и других волонтеров Игорь видит изнанку подготовки к спортивному событию и меняет свое отношение к жизни.

Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Узбекистане. Сериал "Игры", состоящий из восьми эпизодов, ожидается к просмотру летом 2024 года.

В сериале снимаются Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Игорь Гордин и другие артисты.