Юрий Стоянов в роли Брежнева: вышел трейлер российского сериала "Игры" о подготовке к проведению летней Олимпиады-80 в Москве

Состоялась премьера российского сериала "Игры", который рассказывает о подготовке к проведению Олимпиады в Москве в 1980 году.
По сюжету главный герой, Игорь Зорин, сын советского функционера, работает волонтером в оргкомитете и сталкивается с принципиальной Ириной Светловой. Им предстоит не только организовать Олимпиаду, но и участвовать в политических событиях. Глазами спортсменов и других волонтеров Игорь видит изнанку подготовки к спортивному событию и меняет свое отношение к жизни.
Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Узбекистане. Сериал "Игры", состоящий из восьми эпизодов, ожидается к просмотру летом 2024 года.
В сериале снимаются Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Игорь Гордин и другие артисты.