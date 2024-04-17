Дочь Кира Булычёва объяснила, чем ей не понравилась архитектура будущего в фильме "Сто лет тому вперёд"

Дочь Булычёва назвала "отстойной" архитектуру будущего в фильме "Сто лет тому вперёд"

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Дочь Кира Булычёва, по мотивам романа которого был снят фильм "Сто лет тому вперёд", высказалась об архитектуре, увиденной на экране во время просмотра фильма. Будучи сама профессиональным архитектором, Алиса Лютомская может со знанием дела рассуждать на эту тему и обосновывать свою точку зрения.

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По словам Лютомской, создатели новой экранизации должны были бы привлечь к работе молодого архитектора, который помог бы сконструировать более убедительные здания, чем те, что показаны в фильме.

"Я профессионально могу сказать, что архитектуру для благоприятного, светлого будущего сделали отстойную", — заявила дочь писателя в беседе с NEWS.ru.

Она объяснила свои слова тем, что архитектура не стоит на месте и через сто лет точно не будет такой, какая она есть сейчас, в то время как здания в фильме выглядят практически так же, как современные.