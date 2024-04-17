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Я целый час пытался уломать его: Крису Хемсворту не удалось убедить Кевина Костнера уступить ему роль

Кевин Костнер не дал Крису Хемсворту роль в своем новом фильме

1:20
Кино

Крис Хемсворт разочарован тем, что не смог убедить Кевина Костнера взять его в новый проект. Австралийский актер страстно хотел сыграть в неназванном фильме Костнера, но тот, будучи режиссером, "самоутвердился" на главную роль.

Кевин Костнер не дал Крису Хемсворту роль в своем новом фильме
Фото: Крис Хемсворт by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Во время интервью о фильме "Трансформеры Один", который стартует в прокате 13 сентября 2024 года Хемсворт рассказал, что прочел сценарий к фильму и сразу захотел сняться в нём. Целый час он пытался уговорить Кевина, но ничего не вышло. Актер не уточнил, о каком именно проекте шла речь, но добавил, что в центре сюжета "абстрактного и увлекательного" фильма — "история о мужчине и женщине".

"Я все еще достаточно молод, чтобы сниматься в мелодраме, так что, я так и поступлю. Крису придется дождаться своей очереди", — пояснил свою позицию Кевин Костнер.

Звезда "Водного мира" добавил, что Крис очень талантливый и красивый актер, и для него честь, что он заинтересован в совместной работе. Но в данный момент Хемсворту стоит найти свою историю, а когда Костнер поймет, что его время прошло, то обратится к Крису, как к одному из самых блестящих артистов современного кино.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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