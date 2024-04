Режиссёр Егор Кончаловский сравнил себя с Никитой Михалковым и назвал европейский город, в который он бы съездил, несмотря на нелюбовь к Западу

Режиссёр Егор Кончаловский рассказал, что, когда он окончил обучение в Кембридже и Оксфорде, ему предлагали переехать в Голливуд, но он не захотел, потому что чувствовал, что эмиграция для него означает предательство самого себя.

Фото: commons.wikimedia.org by SolarSurfer is licensed under Creative Commons CC0 License