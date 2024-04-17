Режиссёр Егор Кончаловский сравнил себя с Никитой Михалковым и назвал европейский город, в который он бы съездил, несмотря на нелюбовь к Западу

Режиссёр Егор Кончаловский признался в нелюбви к Западу

Режиссёр Егор Кончаловский рассказал, что, когда он окончил обучение в Кембридже и Оксфорде, ему предлагали переехать в Голливуд, но он не захотел, потому что чувствовал, что эмиграция для него означает предательство самого себя.

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"Я решил, что просто не хочу себя обманывать. Как окончил, в тот же день поехал обратно в Россию. Я никогда не менял гражданство, никогда у меня не было вида на жительство", — рассказал Кончаловский в беседе с Еленой Хангой в её шоу "Просто такая генетика".

Режиссёр признался, что после его приезда в Париж его хотели женить на француженке, чтобы он мог на законном основании остаться в Европе, но он отказался даже несмотря на то, что у него был с ней роман. Ему было важно жить в России, и он был готов пожертвовать ради этого всем.

Кончаловский сравнил себя со своим дядей Никитой Михалковым, которого назвал славянофилом и любителем барской жизни, и отметил, что имеет такие же ценности. Егор Андреевич не любит Запад, однако с удовольствием съездил бы в Лондон. Впрочем, он тут же добавил, что его всё равно туда бы не пустили.