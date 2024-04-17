Виолетта Оноприенко заявила, что её с Никитой Кологривым связывают лишь приятельские отношения

Блогер и бывшая участница шоу "Холостяк" Виолетта Оноприенко опровергла слухи о романе со звездой "Слова пацана" Никитой Кологривым. Об этом она заявила в историях своего Instagram*-аккаунта.
Виолетта Оноприенко написала, что их связывают только приятельские отношения.
"Отвечаю один раз и закрываем уже тему. У нас была общая компания и приятельские отношения, как со всеми моими знакомыми и друзьями", — сообщила блогер.
Она также добавила, что люди просто любят распускать слухи.
"Люди очень много любят придумывать ненужного. Как им удобно выставлять, лишь бы сплетни распустить", — заключила Виолетта Оноприенко.
Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Никиты Кологривого. Он пообещал хулиганить только на съёмочной площадке.
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