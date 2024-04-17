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Виолетта Оноприенко заявила, что её с Никитой Кологривым связывают лишь приятельские отношения

Виолетта Оноприенко опровергла слухи о романе с Никитой Кологривым

1:00
Кино

Блогер и бывшая участница шоу "Холостяк" Виолетта Оноприенко опровергла слухи о романе со звездой "Слова пацана" Никитой Кологривым. Об этом она заявила в историях своего Instagram*-аккаунта.

Виолетта Оноприенко опровергла слухи о романе с Никитой Кологривым
Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Виолетта Оноприенко написала, что их связывают только приятельские отношения.

"Отвечаю один раз и закрываем уже тему. У нас была общая компания и приятельские отношения, как со всеми моими знакомыми и друзьями", — сообщила блогер.

Она также добавила, что люди просто любят распускать слухи.

"Люди очень много любят придумывать ненужного. Как им удобно выставлять, лишь бы сплетни распустить", — заключила Виолетта Оноприенко.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Никиты Кологривого. Он пообещал хулиганить только на съёмочной площадке. 

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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