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Наталия Орейро рассказала об одном из самых необычных подарков от российских поклонников

Наталия Орейро рассказала, что поклонники из России связали ей одеяло

1:02
Кино

Актриса и певица Наталия Орейро рассказала изданию "StarHit" об одном из самых необычных подарков от поклонников из России.

Наталия Орейро рассказала, что поклонники из России связали ей одеяло
Фото: geschenkhamster.de is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По её словам, фанаты из разных городов нашей страны сделали ей одеяло. Причём не только для неё, но и для сына Мерлина Атауальпа.

"Один из незабываемых подарков был такой. Поклонники в разных городах связали по квадратику, и потом они всё это соединили и подарили мне в виде одеяла. Два — одно для меня, и второе для сына", — поделилась Наталия Орейро.

Актриса добавила, что ручная работа всегда с ней находится во время съёмок.

"Это одеяло всегда со мной на съёмках. Когда я еду куда-нибудь, оно всегда в моей гримерке", — сказала она.

При этом актриса упомянула и другой подарок, который ей запомнился — матрёшки с лицами членов её семьи.

Ранее Pravda.Ru писала, что Наталия Орейро завершила съёмки в российском фильме "Письмо Деду Морозу". 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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