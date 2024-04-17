Наталия Орейро рассказала об одном из самых необычных подарков от российских поклонников

Актриса и певица Наталия Орейро рассказала изданию "StarHit" об одном из самых необычных подарков от поклонников из России.
По её словам, фанаты из разных городов нашей страны сделали ей одеяло. Причём не только для неё, но и для сына Мерлина Атауальпа.
"Один из незабываемых подарков был такой. Поклонники в разных городах связали по квадратику, и потом они всё это соединили и подарили мне в виде одеяла. Два — одно для меня, и второе для сына", — поделилась Наталия Орейро.
Актриса добавила, что ручная работа всегда с ней находится во время съёмок.
"Это одеяло всегда со мной на съёмках. Когда я еду куда-нибудь, оно всегда в моей гримерке", — сказала она.
При этом актриса упомянула и другой подарок, который ей запомнился — матрёшки с лицами членов её семьи.
Ранее Pravda.Ru писала, что Наталия Орейро завершила съёмки в российском фильме "Письмо Деду Морозу".
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.