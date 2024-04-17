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Себастьян Ваничек рассказал о своём хорроре "Паутина страха" и объяснил, для чего добавил в него элементы комедии

Режиссёр хоррора "Паутина страха" пожелал российским зрителям кричать от страха

Кино

Режиссёр французского хоррора "Паутина страха" Себастьян Ваничек пообщался с корреспондентами издания "Известия" на Венецианском фестивале и рассказал о своём фильме.

Режиссёр хоррора "Паутина страха" пожелал российским зрителям кричать от страха
Фото: Self made File:Araña Mandaio 07-0-2006 10.jpg by Luis Miguel Bugallo Sánchez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Spain

"Паутина страха" — это первый полнометражный фильм Ваничека. В нём показана история человека, который разводил экзотических пауков, но один из них оказался смертельно опасным и невероятно плодовитым.

Прежде Ваничек снимал только короткометражки. По словам режиссёра, даже во Франции, где кинопроизводство всегда сильно поддерживалось, бывает сложно убедить продюсеров, что стоит вложить деньги в такой-то фильм, поэтому он считает большой удачей, что ему дали снять "Паутину страха".

За рубежом у "Паутины страха" было два варианта названий: "Заражённые" и "Паразиты". Ваничек признался, что ему больше нравится вариант "Паразиты", потому что это слово можно применить как к паукам, так и к людям, которые участвуют в фильме, однако он согласился с американскими партнёрами, которые посчитали, что название "Заражённые" будет понятнее широкой аудитории. Также Ваничеку нравится и русское название.

"Слушайте, отличный вариант! Мне нравится. Фильм как раз об этом. О страхе. О том, что ты боишься того, чего не знаешь, и как ты реагируешь на свой страх, что делаешь с ним. "Паутина страха" — совершенно в точку!" — отметил Ваничек.

Режиссёр объяснил, что добавил в хоррор элементы комедии, потому что зрители хотят не только пугаться, но и развлекаться. Также им всегда интересны человеческие отношения, и эта тема тоже затронута в фильме.

Себастьян Ваничек пожелал российским зрителям, чтобы фильм принёс им удовольствие.

"Надеюсь, вы будете кричать от страха, будете любить и, может быть, даже плакать. Иначе говоря, я рассчитываю, что вы будете чувствовать. Это и было моей главной целью — чтобы зритель получил эмоции через ощущения. Надеюсь, на вас это сработает. Приятного просмотра!" — сказал Ваничек.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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