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Вместо Присциллы Пресли: Памела Андерсон сыграет подружку Фрэнка Дребина в криминальной комедии "Голый пистолет"

Памела Андерсон сыграет главную женскую роль в новой версии комедии "Голый пистолет"

1:11
Кино

Памела Андерсон возвращается на большие экраны с главной женской ролью в ремейке сумасшедшей криминальной комедии мастера кинопародий Дэвида Цукера "Голый пистолет" от киностудии Paramount Pictures.

Памела Андерсон сыграет главную женскую роль в новой версии комедии "Голый пистолет"
Фото: Памела Андерсон by Анджела н. is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

В центре сюжета — все тот же детектив Фрэнк Дребин, которого на этот раз играет Лиам Нисон вместо седовласого невозмутимого Лесли Нильсена. Лейтенант Дребин как и прежде, несмотря на все препятствия и комичные ситуации, умудряется раскрывать преступления.

В ремейке Памела Андерсон сыграет его возлюбленную, которую в оригинальной версии исполнила Присцилла Пресли, создав соблазнительный и немного дурашливый образ.

Сет МакФарлейн и Эрика Хаггинс со своей компанией Fuzzy Door продюсируют проект. Релиз нового "Голого пистолета" назначен на 18 июля 2025 года.

Памела Андерсон — известная модель Playboy и звезда сериала "Спасатели Малибу". Скандал с видеозаписями сексуального характера в середине 1990-х годов принес ей дополнительную известность.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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