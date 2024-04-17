Нас посетила сумасшедшая идея!: Влад Соколовский решил продавать билеты на свою свадьбу с Ангелиной Сурковой

Актер и музыкант Влад Соколовский и его возлюбленная Ангелина Суркова готовятся к пышному торжеству. Официально, они женаты с 2022 года, но не устраивали торжество.
"Это будет семейный праздник, переходящий в народные гуляния, потому что ночью мы решили устроить большую вечеринку", — поделился артист.
32-летний Соколовский и его возлюбленная записали видеоролик для поклонников, в котором они поделились планами на предстоящее торжество.
"Нас посетила сумасшедшая идея! Пригласить на нашу свадьбу вообще всех. А именно, после всей официальной и закрытой части для семьи сделать настоящий электронный фестиваль с выступлением", — сообщил Влад.
Звезда "Универа" особо отметил, что подарки покупать необязательно, достаточно приобрести билет на мероприятие, которое состоится 20 апреля.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.