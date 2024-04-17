Нас посетила сумасшедшая идея!: Влад Соколовский решил продавать билеты на свою свадьбу с Ангелиной Сурковой

Звезда "Универа" Влад Соколовский запустил продажу билетов на собственную свадьбу

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Актер и музыкант Влад Соколовский и его возлюбленная Ангелина Суркова готовятся к пышному торжеству. Официально, они женаты с 2022 года, но не устраивали торжество.

Фото: commons.wikimedia.org by Козориз Диана is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

"Это будет семейный праздник, переходящий в народные гуляния, потому что ночью мы решили устроить большую вечеринку", — поделился артист.

32-летний Соколовский и его возлюбленная записали видеоролик для поклонников, в котором они поделились планами на предстоящее торжество.

"Нас посетила сумасшедшая идея! Пригласить на нашу свадьбу вообще всех. А именно, после всей официальной и закрытой части для семьи сделать настоящий электронный фестиваль с выступлением", — сообщил Влад.

Звезда "Универа" особо отметил, что подарки покупать необязательно, достаточно приобрести билет на мероприятие, которое состоится 20 апреля.