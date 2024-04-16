Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Мухина: от клубники может развиться отёк Квинке
"Ингосстрах" и Первый МГМУ: партнерство для будущих лидеров медицинской индустрии
Яичница под сыром: привычный завтрак в более аппетитном исполнении
Эти растения будут хорошо расти на кислой земле
Тренер Оборин рассказал об упражнении "Паучьи сгибания" для бицепса
Опрос "Читай-города" показал, что зрителю интересны фильмы про русских классиков
Кризис на Ближнем Востоке продолжается: Израиль готовит ответный удар
Как изменилось законодательство в области получения прав на вождение?
В США разрабатывают технологию искусственного воспроизведения человека
Сергей Урсуляк снимет фильм на основе мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"

По мюзиклу "Ничего не бойся, я с тобой" снимут фильм

1:07
Кино

Режиссёр Сергей Урсуляк создаст фильм по популярному мюзиклу "Ничего не бойся, я с тобой", который, в свою очередь, основан на песнях группы "Секрет". Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу "Кинопоиска".

По мюзиклу "Ничего не бойся, я с тобой" снимут фильм
Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Съёмочный процесс стартует осенью. Сергей Урсуляк отметил, что сюжет картины будет схож с мюзиклом.

"Мы не станем делать прямого переноса, поскольку театр — искусство более условное. Эта условность со сцены воспринимается легко, а на экране может обернуться фальшью. Фильм по мотивам мюзикла — новое для меня, пожалуй, только по жанру. В моих картинах всегда много музыки", — привела слова режиссёра пресс-служба.

Напомним, что первый показ мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" состоялся 3 декабря 2022 года. Действие разворачивается в Ленинграде 80-х годов. По сюжету 2-м молодым людям предстоит пережить множество трудностей, чтобы быть вместе. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?

Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.

Саша Савельева рассказала, как Алла Пугачёва вдохновила ее на творческий путь
Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Последние материалы
Стробилантес украсит ваше помещение
Отношения Парижа и Баку достигают исторического дна
Россиянина оштрафовали на 500 тысяч рублей за дебош во время полета
По мюзиклу "Ничего не бойся, я с тобой" снимут фильм
Три упражнения для лица, чтобы подчеркнуть скулы
Израильтян призвали собирать средства на ракеты для "Железного купола"
Валуев посоветовал заткнуться Макрону, заговорившему об олимпийском перемирии
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада
Германия рассказала о способах обхода Россией санкций через другие страны
В России могут ввести короткий ОСГОП для таксистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников