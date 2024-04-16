Сергей Урсуляк снимет фильм на основе мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"

Режиссёр Сергей Урсуляк создаст фильм по популярному мюзиклу "Ничего не бойся, я с тобой", который, в свою очередь, основан на песнях группы "Секрет". Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу "Кинопоиска".
Съёмочный процесс стартует осенью. Сергей Урсуляк отметил, что сюжет картины будет схож с мюзиклом.
"Мы не станем делать прямого переноса, поскольку театр — искусство более условное. Эта условность со сцены воспринимается легко, а на экране может обернуться фальшью. Фильм по мотивам мюзикла — новое для меня, пожалуй, только по жанру. В моих картинах всегда много музыки", — привела слова режиссёра пресс-служба.
Напомним, что первый показ мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" состоялся 3 декабря 2022 года. Действие разворачивается в Ленинграде 80-х годов. По сюжету 2-м молодым людям предстоит пережить множество трудностей, чтобы быть вместе.
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