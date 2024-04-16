Сергей Урсуляк снимет фильм на основе мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"

По мюзиклу "Ничего не бойся, я с тобой" снимут фильм

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Сергей Урсуляк создаст фильм по популярному мюзиклу "Ничего не бойся, я с тобой", который, в свою очередь, основан на песнях группы "Секрет". Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу "Кинопоиска".

Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Съёмочный процесс стартует осенью. Сергей Урсуляк отметил, что сюжет картины будет схож с мюзиклом.

"Мы не станем делать прямого переноса, поскольку театр — искусство более условное. Эта условность со сцены воспринимается легко, а на экране может обернуться фальшью. Фильм по мотивам мюзикла — новое для меня, пожалуй, только по жанру. В моих картинах всегда много музыки", — привела слова режиссёра пресс-служба.

Напомним, что первый показ мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" состоялся 3 декабря 2022 года. Действие разворачивается в Ленинграде 80-х годов. По сюжету 2-м молодым людям предстоит пережить множество трудностей, чтобы быть вместе.