"Я между двух огней": Никита Кологривый рассказал, что муж его матери служит в украинской армии

Никита Кологривый рассказал, что его мать, с которой он не виделся несколько лет, проживает на Украине. Более того, ее нынешний муж — военнослужащий ВСУ.

Фото: YouTube канал FAMETIME TV by Скриншот видео YouTube канала FAMETIME TV is licensed under public domain