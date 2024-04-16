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"Я между двух огней": Никита Кологривый рассказал, что муж его матери служит в украинской армии

Никита Кологривый признался, что его отчим служит в ВСУ

Кино

Никита Кологривый рассказал, что его мать, с которой он не виделся несколько лет, проживает на Украине. Более того, ее нынешний муж — военнослужащий ВСУ.

Никита Кологривый признался, что его отчим служит в ВСУ
Фото: YouTube канал FAMETIME TV by Скриншот видео YouTube канала FAMETIME TV is licensed under public domain

Артист Никита Кологривый в рамках интервью проекту Fametime TV признался в своих связях с Украиной. Актер рассказал, что в детские годы жил на Украине, где за хулиганство его выгнали из школы. С матерью, до сих пор проживающей там, он не видится, но каждый день общается по телефону.

"Каждый день в диалоге", — заявил Кологривый о разговорах с матерью.

При этом Никита резко негативно отзывается о знаменитостях, покинувших Россию после начала СВО. В то же время муж его матери служит в ВСУ.

"У нее муж военный украинский. Поэтому я между двух огней".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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