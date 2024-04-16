"Капец ты дед": Алла Михеева поздравила Ивана Урганта с днем рождения шариком и видеороликом

16 апреля Ивану Урганту исполнилось 46 лет

16 апреля Ивану Урганту исполнилось 46 лет. Телеведущий отметил день рождения лаконично: выложил новую черно-белую фотографию в социальных сетях и написал: "46".

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Самое трогательное поздравление он получил от экс-соведущей шоу "Вечерний Ургант" Аллы Михеевой. Она выложила нарезку из выпусков программы, призналась ему в любви, а сама в кадре показалась с шариком "Капец ты дед".

Сейчас Иван Ургант зарабатывает тем, что ведет частные мероприятия, снимается в кино, проводит время с семьей и занимается благотворительностью. Неделю назад он открыл сбор средств для детей с онкологическими заболеваниями и стал первым, кто перевел на счет миллион рублей.