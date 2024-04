"Капец ты дед": Алла Михеева поздравила Ивана Урганта с днем рождения шариком и видеороликом

16 апреля Ивану Урганту исполнилось 46 лет. Телеведущий отметил день рождения лаконично: выложил новую черно-белую фотографию в социальных сетях и написал: "46".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution/Share-Alike