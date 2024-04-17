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Наталия хорошая, веселенькая: Ивану Охлобыстину понравилось работать со звездой "Дикого ангела"

Ивана Охлобыстина подкупила скромность Наталии Орейро

0:49
Кино

В недавнем интервью Иван Охлобыстин поделился впечатлениями от работы с уругвайской актрисой Наталией Орейро в фильме "Письмо Деду Морозу".

Ивана Охлобыстина подкупила скромность Наталии Орейро
Фото: YouTube канал MixShow by Скриншот видео YouTube канала MixShow is licensed under public domain

Актер отметил, что ему понравилось сниматься с Наталией, которая вела себя дружелюбно и скромно. Она легко сошлась с коллективом, была общительной и открытой.

Охлобыстин отметил высокую работоспособность 46-летней коллеги по съемочной площадке. Несмотря на сложности из-за незнания языка звезда "Дикого ангела" легко включилась в процесс и не стеснялась пробовать говорить по-русски.

"Наталия хорошая. Она влилась в коллектив, улыбчивая, веселенькая. Видно, что очень работоспособная, подкупает тем, что не капризная", — признался Иван Охлобыстин.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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