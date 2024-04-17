Наталия хорошая, веселенькая: Ивану Охлобыстину понравилось работать со звездой "Дикого ангела"

Ивана Охлобыстина подкупила скромность Наталии Орейро

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

В недавнем интервью Иван Охлобыстин поделился впечатлениями от работы с уругвайской актрисой Наталией Орейро в фильме "Письмо Деду Морозу".

Фото: YouTube канал MixShow by Скриншот видео YouTube канала MixShow is licensed under public domain

Актер отметил, что ему понравилось сниматься с Наталией, которая вела себя дружелюбно и скромно. Она легко сошлась с коллективом, была общительной и открытой.

Охлобыстин отметил высокую работоспособность 46-летней коллеги по съемочной площадке. Несмотря на сложности из-за незнания языка звезда "Дикого ангела" легко включилась в процесс и не стеснялась пробовать говорить по-русски.