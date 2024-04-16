Жора Крыжовников стал лучшим режиссёром Национальной премии в сфере интернет-контента

Режиссёр Жора Крыжовников удостоился приза V Национальной премии в сфере веб-контента за сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", пишет "ТАСС".
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Деятелю кино дали награду за лучшую режиссуру. Торжественная церемония состоялась в Цифровом делом пространстве в столице России. Сообщается, что Жора Крыжовников не смог лично присутствовать на мероприятии. Поэтому вместо него награду получил Фёдор Бондарчук.
При этом победителей определили и в других номинациях.
Любовь Аксёнова — лучшая актриса интернет-сериала за проект "Жить жизнь"
Никита Ефремов и Иван Янковский — лучшие актёры за сериалы "Библиотекарь" и "Слово пацана. Кровь на асфальте" соответственно
"Секс. До и после" — лучший интернет-сериал длительностью серии менее 24 минут
"Слово пацана. Кровь на асфальте" — лучший интернет-сериал длительностью серии более 24 минут
Напомним, что первую церемонию вручения Национальной премии веб-контента провели в 2018 году.