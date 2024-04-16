Жора Крыжовников стал лучшим режиссёром Национальной премии в сфере интернет-контента

Жора Крыжовников удостоился премии в области веб-контента за сериал "Слово пацана"

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Жора Крыжовников удостоился приза V Национальной премии в сфере веб-контента за сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", пишет "ТАСС".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Деятелю кино дали награду за лучшую режиссуру. Торжественная церемония состоялась в Цифровом делом пространстве в столице России. Сообщается, что Жора Крыжовников не смог лично присутствовать на мероприятии. Поэтому вместо него награду получил Фёдор Бондарчук.

При этом победителей определили и в других номинациях.

Любовь Аксёнова — лучшая актриса интернет-сериала за проект "Жить жизнь"

— лучшая актриса интернет-сериала за проект "Жить жизнь" Никита Ефремов и Иван Янковский — лучшие актёры за сериалы "Библиотекарь" и "Слово пацана. Кровь на асфальте" соответственно

и — лучшие актёры за сериалы "Библиотекарь" и "Слово пацана. Кровь на асфальте" соответственно "Секс. До и после" — лучший интернет-сериал длительностью серии менее 24 минут

"Слово пацана. Кровь на асфальте" — лучший интернет-сериал длительностью серии более 24 минут

Напомним, что первую церемонию вручения Национальной премии веб-контента провели в 2018 году.