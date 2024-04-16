"Янковский и Хабенский": Опрос показал, каких актеров зрители видят в роли русских классиков

Опрос "Читай-города" показал, что зрителю интересны фильмы про русских классиков

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Михаил Булгаков, Федор Достоевский и Владимир Маяковский возглавили рейтинг самых востребованных писателей-классиков русской литературы, фильмы про которых хотели бы посмотреть читатели.

Фото: commons.wikimedia.org by автор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.

Большинство опрошенных признались, что им нравятся фильмы и сериалы про жизнь русских классиков. Так, больше всего респонденты интересуются судьбой Булгакова: 14% ждут новый фильм или сериал о нем. В роли писателя хотели бы видеть Евгения Цыганова, Ивана Янковского и Виктора Добронравова.

На втором месте среди писателей-Достоевский, посмотреть картину о его жизни хотели бы 11% опрошенных, а среди кандидатов на роль творца снова лидирует Виктор Добронравов, который недавно блистал в экранизации классического романа в стихах "Онегин". На втором месте ― Константин Хабенский, третьим идет Иван Янковский.

История жизни Маяковского заинтересовала 8% респондентов, в роли писатели россияне видят Юрия Борисова, а также Константина Хабенского и Юрия Колокольникова.