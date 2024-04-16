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"Янковский и Хабенский": Опрос показал, каких актеров зрители видят в роли русских классиков

Опрос "Читай-города" показал, что зрителю интересны фильмы про русских классиков

1:08
Кино

Михаил Булгаков, Федор Достоевский и Владимир Маяковский возглавили рейтинг самых востребованных писателей-классиков русской литературы, фильмы про которых хотели бы посмотреть читатели.

Опрос "Читай-города" показал, что зрителю интересны фильмы про русских классиков
Фото: commons.wikimedia.org by автор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.

Большинство опрошенных признались, что им нравятся фильмы и сериалы про жизнь русских классиков.  Так, больше всего респонденты интересуются судьбой Булгакова: 14% ждут новый фильм или сериал о нем. В роли писателя хотели бы видеть Евгения Цыганова, Ивана Янковского и Виктора Добронравова.

На втором месте среди писателей-Достоевский, посмотреть картину о его жизни хотели бы 11% опрошенных, а среди кандидатов на роль творца снова лидирует Виктор Добронравов, который недавно блистал в экранизации классического романа в стихах "Онегин". На втором месте ― Константин Хабенский, третьим идет Иван Янковский.
 История жизни Маяковского заинтересовала 8% респондентов, в роли писатели россияне видят Юрия Борисова, а также Константина Хабенского и Юрия Колокольникова.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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