"Янковский и Хабенский": Опрос показал, каких актеров зрители видят в роли русских классиков

Михаил Булгаков, Федор Достоевский и Владимир Маяковский возглавили рейтинг самых востребованных писателей-классиков русской литературы, фильмы про которых хотели бы посмотреть читатели.
Большинство опрошенных признались, что им нравятся фильмы и сериалы про жизнь русских классиков. Так, больше всего респонденты интересуются судьбой Булгакова: 14% ждут новый фильм или сериал о нем. В роли писателя хотели бы видеть Евгения Цыганова, Ивана Янковского и Виктора Добронравова.
На втором месте среди писателей-Достоевский, посмотреть картину о его жизни хотели бы 11% опрошенных, а среди кандидатов на роль творца снова лидирует Виктор Добронравов, который недавно блистал в экранизации классического романа в стихах "Онегин". На втором месте ― Константин Хабенский, третьим идет Иван Янковский.
История жизни Маяковского заинтересовала 8% респондентов, в роли писатели россияне видят Юрия Борисова, а также Константина Хабенского и Юрия Колокольникова.
Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.