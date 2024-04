Делиться совсем уж интимным и серьезным: Лиза Арзамасова рассказала, как протекает ее вторая беременность

Лиза Арзамасова и Илья Авербух неделю назад подтвердили, что ждут второго ребенка, и актриса рада, что больше не нужно скрывать "странности" беременности.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.