Делиться совсем уж интимным и серьезным: Лиза Арзамасова рассказала, как протекает ее вторая беременность

Лиза Арзамасова заявила, что вторая беременность отличается от первой

Лиза Арзамасова и Илья Авербух неделю назад подтвердили, что ждут второго ребенка, и актриса рада, что больше не нужно скрывать "странности" беременности.

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Лиза рассказала, что у нее сейчас весьма нестандартный рацион, и к тому же меняется каждый раз. Во время первой беременности она придерживалась определенного режима питания, а сейчас все совершенно по-другому.

"Я на съемочной площадке, обед у меня был такой, — поделилась звезда в своих соцсетях. — Съела шоколадные конфеты, заела их огурчиком, попила компотик. Потом подумала: "Что это за обед такой?" — и съела куриный суп. Потом спагетти (макароны с маслом), потом еще немного огурцов и яблочко".

Ранее Лиза отказалась делиться с прессой подробностями своей второй беременности. После того как они с мужем рассказали о скором пополнении, к ней стали массово обращаться с просьбой о комментариях, но она не готова к откровениям по поводу своего интересного положения.