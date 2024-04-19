"Крылья, ноги и хвосты": почему мультфильм изначально не пропустили в показ в СССР

Почему советский мультфильм "Крылья, ноги и хвосты" не хотели пропускать в показ

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"Крылья, ноги и хвосты" — мультфильм 1985 года режиссёров Игоря Ковалёва и Александра Татарского.

Фото: flickr.com by Umberto Salvagnin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Главными героями картины являются гриф и страус, а действие происходит в пустыне. По сюжету гриф приглашает страуса отправиться вместе с ним в некое место, где много разных вкусностей. Однако страус не умеет летать, поэтому он начинает бежать. Гриф решает обучить его полёту.

Оказывается, изначальную версию этого мультфильма не хотели пропускать в показ. Дело в том, что в ней отсутствовали слова, а Борис Хессин, директор студии "Экран", отвлёкся во время просмотра картины. Поэтому он не понял сути мультфильма.

"Это безобразно всё, понять нельзя ничего. Там какая-то птица — то ли она гриф, то ли она ворона — что она делает? Я ничего не могу понять. Она куда-то ходит, чего-то там делает. Как две? Там две птицы?! Там одна птица!", — сказал Борис Хессин.

Однако спустя год картину всё же решили пропустить в показ. Но с некоторыми доработками.

"И только через год, когда им нужно было дырку в плане заткнуть, мне предложили: "Давайте мы фильм чуть-чуть удлиним и озвучим". И по второму разу он прошёл — с большим трудом. Но, мне кажется, фильм был и без текста понятный", — рассказывал Александр Татарский.

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