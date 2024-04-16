Единственное правило, которого придерживаются Николь Кидман и Кит Урбан в браке и которое делает их отношения ещё более счастливыми

Секрет крепкого брака Николь Кидман и Кита Урбана

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Николь Кидман и Кит Урбан вместе уже почти 20 лет и до сих пор светятся от счастья. Время нисколько не остудило их чувства, чего нельзя сказать о предыдущем браке Кидман с Томом Крузом.

Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

С Крузом актриса была 10 лет, и история их любви завершилась после окончания съёмок фильма "С широко закрытыми глазами". Николь Кидман на тот момент настолько разочаровалась в супружеской жизни, что зарекалась когда-либо ещё выходить замуж, но Кит Урбан перевернул её судьбу и действительно стал для неё тем самым рыцарем, о котором она уже и не мечтала. Сердце Николь не могло не растаять при встрече со своей новой и уже точно последней любовью.

Удивительно, но поначалу будущие супруги боялись начать общение друг с другом, потому что каждый из них считал, что неинтересен другому, однако, когда они всё-таки через четыре месяца после знакомства созвонились, они не могли наговориться.

Кидман и Урбан в основном не придерживаются никаких правил, которые помогли бы укрепить брак. Их любовь сама по себе настолько сильна, что не нужно ничего специально делать для сохранения чувств, однако одно правило у супругов всё же существует: они никогда не переписываются в мессенджерах.

Когда-то давно Кит пару раз отправлял сообщения Николь, но она на них не ответила, и с тех пор, если он не рядом, но хочет что-то сказать жене, он ей звонит. Актриса уверена, что всё всегда нужно обсуждать лично, ведь никакая переписка не сравнима с живым голосом любимого человека.