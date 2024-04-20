Маяк, чудовище и крушение самолёта: в этих зарубежных фильмах герои оказываются на необитаемом острове

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Одни посреди океана: фильмы, действие которых происходит на необитаемом острове

1:06
Кино

Представляем вашему вниманию 3 интересных фильма, действие которых происходит на необитаемом острове.

Одни посреди океана: фильмы, действие которых происходит на необитаемом острове
Фото: flickr.com by LuxTonnerre is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Остров теней", 2023 год

Метеоролог Дэвид решает расследовать смерть своего отца. Для этого он отправляется на необитаемый остров — там находится маяк, на котором работал его родитель. Однако главный герой не подозревает, с чем ему предстоит столкнуться.

"Милая", 2019 год

Дженнифер удаётся пережить кораблекрушение и спастись на необитаемом острове. Но на этом беды главной героини не заканчиваются. Вскоре она понимает, что по ночам на берег из моря выходит самое настоящее чудовище. 

"Изгой", 2000 год

Самолёт Чака Ноланда (его сыграл Том Хэнкс) терпит крушение над водами Тихого океана. Тем не менее, главному герою удаётся спастись — он оказывается на необитаемом острове. Теперь ему предстоит приложить значительные усилия для того, чтобы остаться в живых.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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