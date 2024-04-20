Маяк, чудовище и крушение самолёта: в этих зарубежных фильмах герои оказываются на необитаемом острове

Представляем вашему вниманию 3 интересных фильма, действие которых происходит на необитаемом острове.
Метеоролог Дэвид решает расследовать смерть своего отца. Для этого он отправляется на необитаемый остров — там находится маяк, на котором работал его родитель. Однако главный герой не подозревает, с чем ему предстоит столкнуться.
Дженнифер удаётся пережить кораблекрушение и спастись на необитаемом острове. Но на этом беды главной героини не заканчиваются. Вскоре она понимает, что по ночам на берег из моря выходит самое настоящее чудовище.
Самолёт Чака Ноланда (его сыграл Том Хэнкс) терпит крушение над водами Тихого океана. Тем не менее, главному герою удаётся спастись — он оказывается на необитаемом острове. Теперь ему предстоит приложить значительные усилия для того, чтобы остаться в живых.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.