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Российские актёры, которых отчислили из учебного заведения из-за несносного поведения

Этих российских актёров отчислили из учебного заведения из-за буйного нрава

1:53
Кино

Pravda.Ru сделала подборку российских актёров, которых отчислили из учебного заведения из-за их буйного нрава. Тем не менее, это не помешало им добиться успеха.

Этих российских актёров отчислили из учебного заведения из-за буйного нрава
Фото: flickr.com by Sergey Norin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Владимир Машков

Будущего народного артиста России дважды исключали из учебного заведения. Сначала из Новосибирского театрального училища, а затем из Школы-студии МХАТа. Из обоих мест его выгнали за излишне буйный нрав. Так, например, в первом учреждении он устроил драку. 

И всё же Машков смог восстановиться в Школе-студии МХАТа и окончить её. Впоследствии он стал действительно достойным актёром, который снялся в целом множестве проектов и получил ряд почётных наград.

Антон Богданов 

В 2022 году звезда сериала "Реальные пацаны" дал интервью изданию "Комсомольская правда", в котором рассказал, что его отчислили из школы после 10-го класса за плохое поведение.

"Я был хулиганом. Наверное, из-за поведения меня выгнали после 10-го класса. 11-й я оканчивал в спортивной школе", — поделился актёр.

Антон Богданов играл во многих картинах. Среди них — "Майор Гром: Чумной Доктор", "Чемпион мира" и другие.

Никита Кологривый

Звезду сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" тоже выгоняли из школы. Он признавался, что это было вызвано его несносным поведением. 

Причём Никиту Кологривого отчислили и из театрального вуза по той же причине. Впрочем, он смог восстановиться. Впоследствии актёр даже окончил ГИТИС с отличием.

Никита Кологривый успел сняться в разных проектах. Кроме "Слова пацана" многим он известен по главной роли в фильме "По щучьему велению".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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