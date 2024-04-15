Автор сериала "Слово пацана" заявил, что ждать нового сезона пока не стоит

Автор "Слово пацана" Гараев: пока не стоит ждать второго сезона сериала

Новый сезон нашумевшего сериала "Слово пацана" в ближайшее время ждать не стоит. Об этом рассказал писатель, автор книги "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", по которой сняли сериал, Роберт Гараев.

Фото: Кадр из сериала "Слово пацана"

По его словам, создатели пока не говорили ему, чтобы он продолжил работу над новым сезоном.

"Честно скажу, что нет. Пока никто не обращался…В скором времени ждать, я думаю, не стоит", — цитирует РИА Новости Роберта Гараева.

Автор книги также сообщил, что начать работать над продолжением он готов, если поступит соответствующее предложение.

Гараев думает, что авторов может напугать большой успех сериала. Работу над новым сезоном могут начать после паузы из-за других проектов.