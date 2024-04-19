Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытая съёмка как страховой случай
Что нужно успеть сделать в саду и огороде до начала мая
Kia представила электрический кроссовер EV5 GT
Как заниматься на велотренажере, чтобы сбросить вес?
Эксперты рассказали, почему кошки лижут руки хозяина
АТОР: стоимость туров в Стамбул на майские праздники начинается от 95т рублей
Алла Пугачёва на YouTube: реальные цифры и планы звезды
Как улучшить свою осанку: полезные советы и приемы
Медикфорум: огурцы нужно есть каждый день для снижения риска рака
В эти фейковые новости о смерти известных актёров поверили многие поклонники

Фейки о кинозвёздах, в которые многие действительно поверили

1:24
Кино

Pravda.Ru сделала подборку фейков о знаменитостях, в которые многие поклонники поверили.

Фейки о кинозвёздах, в которые многие действительно поверили
Фото: flickr.com by mikemacmarketing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Смерть Джеки Чана

В 2011 году в сети появилась информация о смерти известного актёра от сердечного приступа в Лос-Анджелесе. Фейк опроверг менеджер Джеки Чана. 

Но спустя несколько месяцев в одной из соцсетей создали группу "Покойся с миром, Джеки Чан". На этот раз недостоверную информацию развенчал уже сам актёр.

Смерть Рассела Кроу

Такая же участь постигла и звезду "Гладиатора". В сети распространилась новость о том, что Рассел Кроу упал со скалы во время съёмок фильма и погиб. 

Актёр узнал о том, что "умер", и решил с юмором отнестись к ситуации. Он написал в соцсети, что не может ответить обеспокоенным поклонникам, поскольку погиб. Рассел Кроу добавил, что он не знает, как оказался на скале, но интернет не может лгать.

Смерть Николаса Кейджа

В 2016 году один из сайтов опубликовал новость о смерти Николаса Кейджа. Причём в ней даже присутствовали фотографии с "похорон" и подробности случившегося.

Сообщалось, что актёр разбился на мотоцикле. Тем не менее, вскоре выяснилось, что Николас Кейдж прекрасно себя чувствует, и с ним всё в порядке.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Последние материалы
АТОР: стоимость туров в Стамбул на майские праздники начинается от 95т рублей
Алла Пугачёва на YouTube: реальные цифры и планы звезды
Как улучшить свою осанку: полезные советы и приемы
Медикфорум: огурцы нужно есть каждый день для снижения риска рака
Ученые ответили, можно ли лечить кариес с помощью березовой коры
Новость от Lamborghini: новый Huracan Sterrato All-Terrain
Как подготовить рассаду к пересадке на грядки
Страховка от застревания в лифте
Никита Михалков выразил сожаление в связи с эмиграцией Семёна Слепакова*
Вкусный кляр: шесть простых рецептов от шеф-повара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников