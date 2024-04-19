В эти фейковые новости о смерти известных актёров поверили многие поклонники

Pravda.Ru сделала подборку фейков о знаменитостях, в которые многие поклонники поверили.
В 2011 году в сети появилась информация о смерти известного актёра от сердечного приступа в Лос-Анджелесе. Фейк опроверг менеджер Джеки Чана.
Но спустя несколько месяцев в одной из соцсетей создали группу "Покойся с миром, Джеки Чан". На этот раз недостоверную информацию развенчал уже сам актёр.
Такая же участь постигла и звезду "Гладиатора". В сети распространилась новость о том, что Рассел Кроу упал со скалы во время съёмок фильма и погиб.
Актёр узнал о том, что "умер", и решил с юмором отнестись к ситуации. Он написал в соцсети, что не может ответить обеспокоенным поклонникам, поскольку погиб. Рассел Кроу добавил, что он не знает, как оказался на скале, но интернет не может лгать.
В 2016 году один из сайтов опубликовал новость о смерти Николаса Кейджа. Причём в ней даже присутствовали фотографии с "похорон" и подробности случившегося.
Сообщалось, что актёр разбился на мотоцикле. Тем не менее, вскоре выяснилось, что Николас Кейдж прекрасно себя чувствует, и с ним всё в порядке.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.