Такой обаятельный мужчина. Он просто мечта: Лори Лафлин рассказала про Киану Ривза

Американская актриса Лори Лафлин назвала Киану Ривза мечтой

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Американская актриса Лори Лафлин вспомнила свой опыт работы с Киану Ривзом над фильмом 1988 года "Накануне вечером".

Фото: Человек тайцзицюань 05 by GabboT is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Актриса рассказала о съемках в подростковой комедии режиссера Тома Эберхардта, где персонаж Киану Ривза, Уинстон повел популярную старшеклассницу Тару (Лафлин) на выпускной, но внезапно очнулся с провалами в памяти и обнаружил, что его спутница пропала.

"Ривз был таким замечательным. … Такой обаятельный мужчина. Он просто мечта и такой милый”, — поделилась актриса своими впечатлениями о звезде "Матрицы".

Лафлин назвала фильм "Накануне вечером" причудливой черной комедией. В целом ей "было весело” и "понравилось”, но один момент очень сильно напугал ее. Они работали в центре ночной жизни Лос-Анджелеса. Однажды она вернулась на съемочную площадку после ужина, и узнала, что кого-то убили в переулке, где они только что снимали.