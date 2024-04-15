Кинорежиссёр Родион Доброхотов оказался в больнице по причине ножевых ранений

Кинорежиссёра Родиона Доброхотова госпитализировали из-за ножевых ранений

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Кинорежиссёр Родион Доброхотов оказался в больнице из-за ножевых ранений, пишет Telegram-канал "SHOT".

Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Сообщается, что вчера вечером он вышел в подъезд своего дома, а спустя час возвратился с ранениями в квартиру, в которой находилась его девушка. Родиону Доброхотову вызвали скорую помощь. Врачи констатировали колото-резаные раны живота, руки и пальцев. Кинорежиссёра госпитализировали.

На вопрос о том, как так произошло, он ответил, что нечаянно сам себя порезал, поскольку упал на нож. Сейчас в деле разбирается полиция.

Родион Доброхотов учился во ВГИКе. В 2019 году режиссёр снял короткометражный проект "Космонавт Петров". Причём он также выступил и сценаристом картины.