Уилл Смит в образе персонажа из "Людей в черном" исполнил трэк из одноименного блокбастера 1997 года

Актер-рэпер Уилл Смит преподнес сюрприз гостям в Coachella, выйдя на сцену вместе с Дж. Балвином, чтобы исполнить свой хит "Люди в черном" из одноименного кассового блокбастера 1997 года.
Смит появился в солнцезащитных очках и черном костюме — стандартной униформе своего персонажа в фильме. (Смит и Томми Ли Джонс снялись в роли следователей секретной организации, которые следят за инопланетянами и охраняют их).
Смит и Балвин вместе исполнили рэп с подтанцовкой в костюмах инопланетян. В конце выступления двое людей в черных костюмах утащили Балвина. А Смит сделал вид, что стирает зрителям память специальным устройством, известным каждому по фильму "Люди в черном".
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