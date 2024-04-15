Стали известны имена претендентов на премию "Дай пять!" в номинации "Любимый актёр/актриса"

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Иван Янковский и Милош Бикович могут удостоиться премии "Дай пять!", если их выберут юные зрители

1:06
Кино

Актёры Иван Янковский ("Слово пацана"), Сергей Бурунов ("Большая разница") и Милош Бикович ("Холоп") поборются за премию "Дай пять!" в номинации "Любимый актёр/актриса". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Иван Янковский и Милош Бикович могут удостоиться премии "Дай пять!", если их выберут юные зрители
Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что в числе номинантов также есть Ева Смирнова ("Чебурашка") и Виталия Корниенко ("Лёд 2"). Торжественная церемония состоится в Московском молодёжном центре "Планета КВН" 23 мая.

"Премия "Дай пять!" — показательное событие, где становится очевидно, кто завоевал детские сердца в этом году. Для каждого артиста — это огромный стимул работать ещё усерднее. А теперь появились специальные номинации, в которых у каждого ребёнка есть шанс выйти на сцену с их кумирами", — сообщил певец Ваня Дмитриенко.

Премия "Дай пять!" является почётной телевизионной наградой. Она вручается в 16-и номинациях, а победителей выбирает молодое поколение россиян путём голосования. Премия выдаётся с 2017 года.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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