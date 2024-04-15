Стали известны имена претендентов на премию "Дай пять!" в номинации "Любимый актёр/актриса"

Актёры Иван Янковский ("Слово пацана"), Сергей Бурунов ("Большая разница") и Милош Бикович ("Холоп") поборются за премию "Дай пять!" в номинации "Любимый актёр/актриса". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Сообщается, что в числе номинантов также есть Ева Смирнова ("Чебурашка") и Виталия Корниенко ("Лёд 2"). Торжественная церемония состоится в Московском молодёжном центре "Планета КВН" 23 мая.
"Премия "Дай пять!" — показательное событие, где становится очевидно, кто завоевал детские сердца в этом году. Для каждого артиста — это огромный стимул работать ещё усерднее. А теперь появились специальные номинации, в которых у каждого ребёнка есть шанс выйти на сцену с их кумирами", — сообщил певец Ваня Дмитриенко.
Премия "Дай пять!" является почётной телевизионной наградой. Она вручается в 16-и номинациях, а победителей выбирает молодое поколение россиян путём голосования. Премия выдаётся с 2017 года.
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