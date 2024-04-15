Пугачева в свои 75 стоит дешевле, чем Гагарина: стал известен гонорар "примадонны" за концерт в Израиле

Алла Пугачева решила отметить свой 75-летний юбилей гастролями по Израилю и Прибалтике

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

По случаю своего 75-летия Алла Пугачева планирует отправиться в юбилейные гастроли по Израилю и странам Балтии.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Creative Commons Attribution-Like Sharing 4.0.

Серия концертов на новой родине и Прибалтике навряд ли принесет артистке сравнимый с российским периодом доход. €50 тысяч (5 млн рублей) за выступление — это весьма скромный гонорар по российским меркам. К примеру, Полина Гагарина берет от 7 до 9 млн, Григорий Лепс — от 6 до 8 млн, а Стас Михайлов, которого недавно обругала "примадонна", получает около 20 млн.

Пугачева в свои лучшие годы была самой высокооплачиваемой певицей в России, ее гонорар за часовое выступление составлял €300-350 тысяч (30-35 млн рублей).