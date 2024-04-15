Актёр Хью Джекман предсказал дружбу Шона Леви и Райана Рейнольдса

Актёр Хью Джекман предсказал, что режиссёр Шон Леви подружится со звездой "Дэдпула" Райаном Рейнольдсом. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter" со ссылкой на журнал "People".
Шон Леви рассказал о словах Хью Джекмана, которые он адресовал ему.
"Как бы то ни было, если вы когда-нибудь встретитесь и поработаете с Райаном Рейнольдсом, то станете друзьями", — заявил в 2010 году актёр.
Впоследствии режиссёр связался со звездой "Дэдпула" для съёмок одного проекта. Именно с этого момента они стали друзьями.
"Нам просто было легко друг с другом", — вспомнил Шон Леви.
Сейчас режиссёр работает над фильмом "Дэдпул и Росомаха", в котором снимаются Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Премьера картины должна состояться этим летом.
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