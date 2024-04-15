3 голливудских фильма, в которых герой прикидывался влюблённым, будучи абьюзером

3 фильма, в которых отношение героя к даме сердца оставляет желать лучшего

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Даже в реальной жизни порой трудно отличить настоящего влюблённого от обыкновенного абьюзера. Это же касается и фильмов: неискушённые зрители порой готовы плакать от умиления, видя отношения той или иной влюблённой кинопары, однако на самом деле стоит рыдать от совсем других эмоций, как в представленных ниже фильмах.

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Керри и Эйдан, "Секс в большом городе"

На первый взгляд Эйдан может показаться хорошим мужчиной, у которого серьёзные намерения, однако стоит только внимательнее приглядеться к герою, всё становится на свои места. Долго отказывая Керри в близости, он не объяснял ей причину, и она становилась тревожной, выискивала в себе изъяны и начала считать себя непривлекательной.

На первом свидании Эйдан заявил, что никогда не будет встречаться с девушкой, у которой есть вредные привычки, но через несколько месяцев выяснилось, что он не имеет ничего против курения женщины, с которой он близок.

Также Эйдан пытался переделать Керри. Вместо того, чтобы принимать любительницу шоппинга и вечеринок такой, какая она есть, он пытался сделать из неё сельскую жительницу, а когда наконец переехал к ней домой, он стал бесцеремонно выкидывать из шкафа её вещи, чтобы освободить место для своей одежды.

Эдвард и Вивьен, "Красотка"

Первоначально в фильме не должно было быть никакого хеппи-энда. Зрители не увидели задуманную финальную сцену, в которой Эдвард выставил вон Вивьен, но даже в более гуманной итоговой версии мелодрамы можно разглядеть в "прекрасном принце" обыкновенного манипулятора. Эдвард пользуется Вивьен и расчётливо рассуждает о том, что нужно вложить в неё побольше денег, чтобы она оказалась полезной на важных переговорах.

Кроме того, у него масса требований к ней, и он дорожит девушкой только потому, что она под него подстраивается. И самое главное — он не уважает красотку, иначе он бы не раскрыл своему другу-адвокату её тайну.

Нэйт и Энди, "Дьявол носит Prada"

Выпускница университета по имени Энди устроилась на первую в своей жизни работу. Ей хочется хорошо проявить себя на профессиональном поприще, а также ей необходима поддержка от близкого человека, но вместо этого её возлюбленный постоянно выясняет с ней отношения, упрекает в том, что она выглядит излишне гламурно, и практически ставит её перед выбором: "либо я, либо весь мир".

Энди чувствует вину, а Нэйт замыкается в своих обидах, большая часть которых — вымышленные. Концовка фильма остаётся открытой, но можно предположить, что героиня останется с парнем только в том случае, если у неё совсем стальные нервы.