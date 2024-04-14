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В "Театре на Трубной" назвали лучшие мультфильмы года

Лучшие российские мультфильмы года удостоились премии "Икар"

1:23
Кино

В "Театре на Трубной" состоялась торжественная церемония вручения премии "Икар", сообщает агентство "ТАСС".

Лучшие российские мультфильмы года удостоились премии "Икар"
Фото: commons.wikimedia.org by user:NVO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лучшими мультфильмами стали следующие картины:

  • "Три кота и море приключений" — номинация "Полный метр"
  • "Музыка летней ночи" — "Короткий метр"
  • Эпизод "Снежные цветы" из сериала "Умка" — "Эпизод"
  • "Зверский детектив" — "Стартап"

В качестве самого лучшего героя выбрали Волка из мультфильма "Волк думающий". 

При этом премию вручили и в других номинациях. 

  • Александр Васильев — "Сценарий" (За "Музыку летней ночи")
  • Максим Куликов — "Режиссёр" (За "Уважаемых пассажиров")
  • Игорь Макаров — "Мастер" (За вклад в мультипликацию)
  • Александр Герасимов — "Продюсер" (За вклад в авторскую анимацию, образование и фестивальное движение)
  • Иван Ханжин — "Дело" (За "Маленькие истории большого завода")
  • Марк Скворцов — "Композитор" (За "Не включайте свет")
  • Александр Баширов — "Актёр" 
  • Иван Костюрин и Николай Лихтенфельд —  признаны лучшими художниками
  • Екатерина Бирюкова — признана лучшим концепт-художником (За сериал "Находкин")
  • Анастасия Лисовец — признана лучшим аниматором (За "Галочку")
  • Артём Фадеев — признан лучшим звукорежиссёром 

Анимационную премию "Икар" вручают с 2015-го при поддержке Министерства культуры нашей страны. В этом году на соискание награды были поданы 176 разных проектов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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