В "Театре на Трубной" назвали лучшие мультфильмы года

Лучшие российские мультфильмы года удостоились премии "Икар"

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

В "Театре на Трубной" состоялась торжественная церемония вручения премии "Икар", сообщает агентство "ТАСС".

Фото: commons.wikimedia.org by user:NVO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лучшими мультфильмами стали следующие картины:

"Три кота и море приключений" — номинация "Полный метр"

"Музыка летней ночи" — "Короткий метр"

Эпизод "Снежные цветы" из сериала "Умка" — "Эпизод"

"Зверский детектив" — "Стартап"

В качестве самого лучшего героя выбрали Волка из мультфильма "Волк думающий".

При этом премию вручили и в других номинациях.

Александр Васильев — "Сценарий" (За "Музыку летней ночи")

— "Сценарий" (За "Музыку летней ночи") Максим Куликов — "Режиссёр" (За "Уважаемых пассажиров")

— "Режиссёр" (За "Уважаемых пассажиров") Игорь Макаров — "Мастер" (За вклад в мультипликацию)

— "Мастер" (За вклад в мультипликацию) Александр Герасимов — "Продюсер" (За вклад в авторскую анимацию, образование и фестивальное движение)

— "Продюсер" (За вклад в авторскую анимацию, образование и фестивальное движение) Иван Ханжин — "Дело" (За "Маленькие истории большого завода")

— "Дело" (За "Маленькие истории большого завода") Марк Скворцов — "Композитор" (За "Не включайте свет")

— "Композитор" (За "Не включайте свет") Александр Баширов — "Актёр"

— "Актёр" Иван Костюрин и Николай Лихтенфельд — признаны лучшими художниками

и — признаны лучшими художниками Екатерина Бирюкова — признана лучшим концепт-художником (За сериал "Находкин")

— признана лучшим концепт-художником (За сериал "Находкин") Анастасия Лисовец — признана лучшим аниматором (За "Галочку")

— признана лучшим аниматором (За "Галочку") Артём Фадеев — признан лучшим звукорежиссёром

Анимационную премию "Икар" вручают с 2015-го при поддержке Министерства культуры нашей страны. В этом году на соискание награды были поданы 176 разных проектов.