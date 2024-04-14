В "Театре на Трубной" назвали лучшие мультфильмы года
Лучшие российские мультфильмы года удостоились премии "Икар"
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В "Театре на Трубной" состоялась торжественная церемония вручения премии "Икар", сообщает агентство "ТАСС".
Фото: commons.wikimedia.org by user:NVO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Лучшими мультфильмами стали следующие картины:
- "Три кота и море приключений" — номинация "Полный метр"
- "Музыка летней ночи" — "Короткий метр"
- Эпизод "Снежные цветы" из сериала "Умка" — "Эпизод"
- "Зверский детектив" — "Стартап"
В качестве самого лучшего героя выбрали Волка из мультфильма "Волк думающий".
При этом премию вручили и в других номинациях.
- Александр Васильев — "Сценарий" (За "Музыку летней ночи")
- Максим Куликов — "Режиссёр" (За "Уважаемых пассажиров")
- Игорь Макаров — "Мастер" (За вклад в мультипликацию)
- Александр Герасимов — "Продюсер" (За вклад в авторскую анимацию, образование и фестивальное движение)
- Иван Ханжин — "Дело" (За "Маленькие истории большого завода")
- Марк Скворцов — "Композитор" (За "Не включайте свет")
- Александр Баширов — "Актёр"
- Иван Костюрин и Николай Лихтенфельд — признаны лучшими художниками
- Екатерина Бирюкова — признана лучшим концепт-художником (За сериал "Находкин")
- Анастасия Лисовец — признана лучшим аниматором (За "Галочку")
- Артём Фадеев — признан лучшим звукорежиссёром
Анимационную премию "Икар" вручают с 2015-го при поддержке Министерства культуры нашей страны. В этом году на соискание награды были поданы 176 разных проектов.
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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