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Фильм "Летучий корабль" заработал более 900 миллионов рублей

Кассовые сборы фильма "Летучий корабль" почти достигли 1 миллиарда рублей

0:45
Кино

Кассовые сборы фильма Ильи Учителя "Летучий корабль" превысили 900 миллионов рублей, пишет "Чемпионат" со ссылкой на "Фонд кино".

Кассовые сборы фильма "Летучий корабль" почти достигли 1 миллиарда рублей
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Картина вышла в прокат 21 марта. Сегодня её сборы перешагнули названную отметку на 368 тысяч. По сообщению портала, фильм, вероятно, сможет заработать 1 миллиард до конца следующей недели.

"Летучий корабль" является экранизацией одноимённого советского мультфильма, режиссёром которого был Гарри Бардин. В фильме Ильи Учителя сыграли Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник и другие актёры. 

Ранее Pravda.Ru писала, что Данила Козловский отреагировал на отсутствие своего имени в титрах картины.

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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