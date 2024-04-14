Фильм "Летучий корабль" заработал более 900 миллионов рублей

Кассовые сборы фильма "Летучий корабль" почти достигли 1 миллиарда рублей

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Кассовые сборы фильма Ильи Учителя "Летучий корабль" превысили 900 миллионов рублей, пишет "Чемпионат" со ссылкой на "Фонд кино".

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Картина вышла в прокат 21 марта. Сегодня её сборы перешагнули названную отметку на 368 тысяч. По сообщению портала, фильм, вероятно, сможет заработать 1 миллиард до конца следующей недели.

"Летучий корабль" является экранизацией одноимённого советского мультфильма, режиссёром которого был Гарри Бардин. В фильме Ильи Учителя сыграли Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник и другие актёры.

Ранее Pravda.Ru писала, что Данила Козловский отреагировал на отсутствие своего имени в титрах картины.