Геннадий Хазанов заявил, что Александр Ширвиндт был действительно свободным человеком

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Геннадий Хазанов во время похорон назвал Александра Ширвиндта "свободным человеком"

Кино

Актёр Геннадий Хазанов во время похорон Александра Ширвиндта рассказал, каким он был человеком. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Геннадий Хазанов во время похорон назвал Александра Ширвиндта "свободным человеком"
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Геннадий Хазанов сообщил, что народный артист РСФСР был действительно свободен духом. 

"Если всё лишнее вычленить, я могу сказать про Шуру только одно — из всех перечисленных покоящихся здесь это был самый свободный человек. Этот человек по-настоящему прожил жизнь свободную, без всякой калькуляции, выгоды и целесообразности", — сказал он. 

При этом актёр отметил, что Александр Ширвиндт пронёс свободу через всю свою жизнь. 

Напомним, что народный артист скончался 15 марта. Ему было 89 лет. Сегодня состоялись его похороны. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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