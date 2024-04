Геннадий Хазанов заявил, что Александр Ширвиндт был действительно свободным человеком

Актёр Геннадий Хазанов во время похорон Александра Ширвиндта рассказал, каким он был человеком. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International