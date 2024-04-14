Никита Кологривый дал комментарий насчёт инцидента в ресторане Новосибирска

Никита Кологривый прокомментировал дебош в ресторане: "Погнал маленько"

Никита Кологривый прокомментировал дебош в ресторане Новосибирска в ходе интервью YouTube-каналу "FAMETIME TV".

Фото: unsplash.com by Kris Atomic krisatomic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Звезда "Слово пацана. Кровь на асфальте" заявил, что он "не помнит себя здравомыслящим" в тот момент. Кроме того, по его словам, у работницы заведения не было к нему претензий на утро.

"Это не драка была. Я не могу это охарактеризовать, потому что я в этот момент не помню себя здравомыслящим. Самый прикол, что с утра мы позвонили этой девочке, она хохотала — "Не парься, всё нормально". Я говорю: "Извини, ради Бога, это дурость полнейшая, я готов как мужчина извиниться", — сказал Никита Кологривый.

Актёр также заявил, что он никогда не начинает драку первым.

"Для меня это стыдно, вообще обсуждать это всё. Я так скажу: я никогда не ищу драки первым и считаю, что здесь погнал маленько", — сообщил он.

Напомним, что Никита Кологривый в ночь на 19 марта устроил дебош в заведении Новосибирска и укусил за ногу официантку. После этого его приговорили к 7-и суткам ареста.