Никита Кологривый дал комментарий насчёт инцидента в ресторане Новосибирска

Никита Кологривый прокомментировал дебош в ресторане Новосибирска в ходе интервью YouTube-каналу "FAMETIME TV".
Звезда "Слово пацана. Кровь на асфальте" заявил, что он "не помнит себя здравомыслящим" в тот момент. Кроме того, по его словам, у работницы заведения не было к нему претензий на утро.
"Это не драка была. Я не могу это охарактеризовать, потому что я в этот момент не помню себя здравомыслящим. Самый прикол, что с утра мы позвонили этой девочке, она хохотала — "Не парься, всё нормально". Я говорю: "Извини, ради Бога, это дурость полнейшая, я готов как мужчина извиниться", — сказал Никита Кологривый.
Актёр также заявил, что он никогда не начинает драку первым.
"Для меня это стыдно, вообще обсуждать это всё. Я так скажу: я никогда не ищу драки первым и считаю, что здесь погнал маленько", — сообщил он.
Напомним, что Никита Кологривый в ночь на 19 марта устроил дебош в заведении Новосибирска и укусил за ногу официантку. После этого его приговорили к 7-и суткам ареста.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.