Никита Кологривый дал комментарий насчёт инцидента в ресторане Новосибирска

Никита Кологривый прокомментировал дебош в ресторане Новосибирска в ходе интервью YouTube-каналу "FAMETIME TV".

Фото: unsplash.com by Kris Atomic krisatomic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication