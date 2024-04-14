Дакота Фаннинг рассказала, какой подарок ей сделал Том Круз на 11-летие

Дакота Фаннинг призналась, что свой первый телефон она получила от Тома Круза на 11-летие

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Дакота Фаннинг рассказала, что свой первый мобильный телефон она получила от Тома Круза. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter" со ссылкой на журнал "Harper's Bazaar".

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Актриса сообщила, что Том Круз сделал подарок в виде телефона-раскладушки на её 11-летие, когда они вместе снимались в фильме "Война миров" 2005 года.

При этом Дакота Фаннинг отметила, что в то время ей некому было написать или позвонить. Поэтому она не была уверена насколько полезен подарок. Тем не менее актриса образовалась сюрпризу.

Дакота Фаннинг также рассказала, что голливудская звезда преподносит ей подарки каждый год на день рождения после съёмок в "Войне миров".

"Том каждый год посылает мне подарок на день рождения, и с того дня рождения он делает это", — сказала она.

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