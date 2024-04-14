Станислав Садальский вспомнил о странном прозвище актера Леонида Филатова

Стас Садальский рассказал, что в актерском кругу Леонида Филатова называли "Ашхабадом"

Артист Станислав Садальский, известный по роли Кирпича в фильме "Место встречи изменить нельзя", вспомнил, как будучи студентом познакомился с легендарным актером и прекрасным русским поэтом Леонидом Филатовым.

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Садальский сейчас находится в Крыму на гастролях и это навеяло воспоминания 50-летней давности о Ялте, где они встретились с Леонидом Филатовым, автором известной сказки "Про Федота стрельца", во время съемок в картине "Город первой любви" .

Станислав играл погибшего в осажденном Волгограде мальчика-солдата в новелле "Сталинград, 1942 год". Эта роль была ему как раз по возрасту, он тогда еще учился на первом курсе ГИТИСа. А Леонид был старше, уже закончил Щукинское училище.

"Взрослые" ребята вроде Лени ко мне относились с пренебрежением: по-взрослому курили на соседнем балконе гостиницы "Ореанда" и к себе не подпускали… Помню, Леню все студенты театрального тогда звали Ашхабад, наверное, оттого, что поступать в Москву он приехал оттуда", — рассказал Садальский.