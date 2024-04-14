Юные российские космонавты отправятся спасать Землю в сериале "Подростки в космосе"

В Москве начались съемки фантастического сериала "Подростки в космосе" от онлайн-кинотеатра Wink и студии Prospect Production при поддержке АНО "ИРИ".
Действие разворачивается в недалеком будущем, где группа подростков отправляется в космическое путешествие ради спасения Земли. Главные роли исполнят Денис Косиков, Лев Зулькарнаев, Святослав Рогожан, Аскар Ильясов, Софья Аржаных. В актерском составе также числятся Николай Шрайбер, Антон Кузнецов и другие.
По словам продюсеров Екатерины Матвиенко и Алексея Воробьева, в сериале представлены несколько жанров: научная фантастика, детектив и подростковая история.
Это, вероятно, первый подобный проект после дилогии "Москва — Кассиопея" и "Отроки во Вселенной" 1974 года.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.