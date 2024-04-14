В российском прокате появятся несколько фильмов, попавших в программу Каннского кинофестиваля

Российские зрители смогут увидеть фильмы, которые были представлены на Каннском кинофестивале.
В 2025 году в прокат выйдет фильм "В списках не значился" по Борису Васильеву. Осенью компания "Наше кино" покажет в кинотеатрах триллер "Саван" Дэвида Кроненберга с Венсаном Касселем и Дайаной Крюгер в главных ролях. Сюжет картины рассказывает о бизнесмене, создающем встроенный в погребальный саван прибор для связи с душами умерших людей.
Также в российских кинотеатрах можно будет посмотреть фильм "Второй акт" Квентина Дюпье и сразу две картины с Каннского фестиваля: комедию с элементами ужаса "Женщины с балкона" и драму "Арманд".
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