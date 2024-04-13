Андрей Малахов "снялся" в сериале "Внутренняя Мимперия"

Шоумен Андрей Малахов станет героем мультсериала "Внутренняя Мимперия", сообщает "StarHit".
Премьера ленты, которая является абсурдистской картиной в жанре комедии для взрослых, состоится в онлайн-кинотеатре "Premier" 20 апреля.
По данным издания, персонажа Андрея Малахова можно будет увидеть уже в первых эпизодах. Предположительно, он станет вести телевизионную передачу и рассказывать о жизни как знаменитостей, так и обычных людей.
Ранее Pravda.Ru писала, что Гарик Харламов появится в одной из серий мультсериала "Простоквашино".
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.