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Избегайте неловких моментов: 5 фильмов, которые не стоит выбирать для первого свидания

Топ-5 фильмов, которые лучше не смотреть на первом свидании

2:15
Кино

На первом этапе свидания очень важно создать приятную атмосферу. Поэтому правильный выбор фильма играет ключевую роль в формировании настроения.

Топ-5 фильмов, которые лучше не смотреть на первом свидании
Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ниже представлены некоторые фильмы, которые являются не самыми удачными для совместного просмотра.

"Кладбище домашних животных" (1989)

Этот фильм ужасов, основанный на романе Стивена Кинга, может вызвать у зрителей чувство отвращения и страха, поэтому, если вы не желаете испытывать ночные кошмары, стоит воздержаться от его просмотра на первом свидании.

"Один дома 3" (1997)

Хоть это и продолжение знаменитой комедии, где ребенок остается один дома и противостоит преступникам, третья часть фильма не стала лучше предыдущих. Простая идея быстро надоедает, делая этот фильм не самым подходящим выбором для совместного просмотра.

"Матрица: революция" (2003)

Третья часть популярной фантастической трилогии оставила многих зрителей разочарованными из-за непонятного сюжета и чрезмерной зависимости от визуальных эффектов, что делает его трудным для понимания и слишком утомительным для просмотра на свидании.

"Бэтмен и Робин" (1997)

Четвертый фильм о Бэтмене, который был критически обсуждаем и неудачным в кассовом плане. Хоть он может показаться забавным на первый взгляд, избыток визуальных эффектов и нелепые сцены делают его неудобным для совместного просмотра.

"50 оттенков серого" (2015)

Фильм, основанный на одноименной книге, содержит много откровенных сцен, что может создать неловкую обстановку на свидании.

"Игра в имитацию" (2014)

Фильм о жизни Алана Тьюринга, который был главным криптографом Великобритании во время Второй мировой войны. Хотя это интересный и увлекательный фильм, он содержит много политических и социальных тем, которые могут вызвать разногласия.

Лучше всего выбирать фильмы, которые создадут легкую, непринужденную атмосферу, позволят зрителям пообщаться и посмеяться. Комедии или романтические фильмы могут быть отличным выбором для первого свидания, так как они способствуют созданию позитивного настроения и помогают узнать о вкусах и предпочтениях друг друга.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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