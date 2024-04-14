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Возвращение к злодейству: Джеймс Ганн запускает съемки второго сезона "Миротворца"

Начались съемки второго сезона "Миротворца" с участием Джона Сины

0:55
Кино

Режиссёр Джеймс Ганн объявил в своих социальных сетях о начале съемок второго сезона сериала "Миротворец".

Начались съемки второго сезона "Миротворца" с участием Джона Сины
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Это означает, что производство второго сезона "Миротворца" стартовало на два месяца раньше ожиданий, высказанных инсайдерами. Интересно отметить, что съемки начались еще до завершения производства нового "Супермена", которое планировалось к августу. Джеймс Ганн будет управлять обоими проектами одновременно, но роль основного режиссера в сериале возьмут на себя другие талантливые режиссеры.

Сериал "Миротворец" рассказывает историю о комичном и чрезвычайно патриотичном злодее, который не щадит никого на своем пути. В первом сезоне Аманда Уоллер нанимает этого героя для борьбы с загадочным инопланетным вторжением, происходящим на Земле в тайне. Главную роль в сериале играет комедийный актер и рестлер Джон Сина.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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