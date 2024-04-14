Возвращение к злодейству: Джеймс Ганн запускает съемки второго сезона "Миротворца"

Режиссёр Джеймс Ганн объявил в своих социальных сетях о начале съемок второго сезона сериала "Миротворец".
Это означает, что производство второго сезона "Миротворца" стартовало на два месяца раньше ожиданий, высказанных инсайдерами. Интересно отметить, что съемки начались еще до завершения производства нового "Супермена", которое планировалось к августу. Джеймс Ганн будет управлять обоими проектами одновременно, но роль основного режиссера в сериале возьмут на себя другие талантливые режиссеры.
Сериал "Миротворец" рассказывает историю о комичном и чрезвычайно патриотичном злодее, который не щадит никого на своем пути. В первом сезоне Аманда Уоллер нанимает этого героя для борьбы с загадочным инопланетным вторжением, происходящим на Земле в тайне. Главную роль в сериале играет комедийный актер и рестлер Джон Сина.
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