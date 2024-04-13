Евгений Стеблов рассказал о том, как его сын стал монахом

Евгений Стеблов рассказал о своём сыне: "Он не сразу в монахи ушёл"

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Евгений Стеблов, народный артист России, рассказал о жизненном пути сына в ходе передачи "Эксклюзив" на "Первом канале".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актёр сообщил, что он узнал об уходе Сергея в монастырь от его однокурсника. Студент также рассказал ему и о письме, в котором сын назвал причину своего решения.

"Он написал, что при жизни мамы не решался на это. Понимал — её это убьёт", — сказал Евгений Стеблов.

При этом народный артист признался, что Сергей не сразу стал монахом.

"Он не сразу в монахи ушёл. Был в монастыре сначала трудником, в храме ради Христа работал. Через год примерно его сделали послушником. Потом постриг состоялся. Он теперь отец Фотий", — заявил актёр.

Евгений Стеблов был женат на финансистке Татьяне Осиповой. Их семейная жизнь длилась 38 лет — до смерти супруги в 2010 году. Затем актёр заключил брак с Любовью Глебовой, которая выбрала аналогичный род деятельности с первой женой.