Дэмьен Шазелл подписал контракт с Paramount на новый фильм, сюжет развернётся в тюрьме

Оскароносный режиссёр Дэмьен Шазелл (известный благодаря таким фильмам, как "Ла-Ла Ленд", "Одержимость" и "Вавилон") заключил сделку со студией Paramount на свой следующий проект. По информации от Deadline, премьера пока неопределённого по названию фильма запланирована на 2025 год.
Подробности о проекте остаются тайной, однако известно, что фильм будет основан на оригинальном сценарии Шазелла, а его сюжет разворачивается в тюрьме. После неудачи фильма "Вавилон" режиссёр отказался от больших бюджетов для своих работ.
Параллельно Шазелл активно занимается проектами, где он не выступает в качестве режиссёра. В ближайшем будущем он будет продюсировать триллер о выживании на Аляске от Дэвида Эйра и напишет сценарий мюзикла для Мэттью Вона.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.