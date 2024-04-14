Дэмьен Шазелл подписал контракт с Paramount на новый фильм, сюжет развернётся в тюрьме

Новый фильм от режиссёра "Ла-Ла Ленда" выйдет в 2025 году

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Оскароносный режиссёр Дэмьен Шазелл (известный благодаря таким фильмам, как "Ла-Ла Ленд", "Одержимость" и "Вавилон") заключил сделку со студией Paramount на свой следующий проект. По информации от Deadline, премьера пока неопределённого по названию фильма запланирована на 2025 год.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionsgate Entertainment is licensed under CC BY-SA 4.0

Подробности о проекте остаются тайной, однако известно, что фильм будет основан на оригинальном сценарии Шазелла, а его сюжет разворачивается в тюрьме. После неудачи фильма "Вавилон" режиссёр отказался от больших бюджетов для своих работ.

Параллельно Шазелл активно занимается проектами, где он не выступает в качестве режиссёра. В ближайшем будущем он будет продюсировать триллер о выживании на Аляске от Дэвида Эйра и напишет сценарий мюзикла для Мэттью Вона.