Нурланбек Шакиев призвал запретить показы мультфильмов на русском и английском языках

Нурланбек Шакиев хочет добиться блокировки мультфильмов на русском и английском языках

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал запретить анимационные картины на русском и английском языках, пишет агентство "Интерфакс".

Фото: pixabay.com by LuidmilaKot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он сообщил, что дети в Киргизии смотрят мультфильмы преимущественно на русском.

"Все мультфильмы, которые дети смотрят через телефоны — на русском языке, нет мультфильмов на киргизском языке. Надо будет, заблокируйте мультфильмы на русском, английском языках", — сказал Нурланбек Шакиев.

Он добавил, что киргизский язык будет находится в опасности, если не начать блокировку.

"Если сегодня не начнём работу по сохранению своего языка, то завтра исчезнет наш язык", — заявил спикер парламента страны.

При этом Нурланбек Шакиев призвал давать детям киргизские имена.

"Мало того, что язык может исчезнуть, так и имена киргизские потеряем", — посетовал он.

Нурланбек Шакиев уже не в первый раз поднимает тему популяризации киргизского языка. В 2022 году он запретил главе Минприроды Динаре Кутмановой выступить на русском. Также он предложил срочно переименовать районы столицы страны и дать им киргизские названия.