Иностранные инвесторы и преступные интриги: чего ждать в четвёртом сезоне "Полярный"

Начались съемки четвертого сезона комедийного сериала "Полярный"

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

На севере начались съемки четвёртого сезона комедийного сериала "Полярный", производства кинокомпании 1-2-3 Production с Михаилом Пореченковым в главной роли, сообщает портал Кино-Театр.ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Gov-murman.ru is licensed under CC BY 4.0

Съемки нового сезона пройдут не только в заснеженном Кировске Мурманской области, но и в городе Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе.

В четвёртом сезоне в сериале "Полярный" происходят захватывающее события: иностранные партнёры из Китая предлагают инвестировать в город крупные суммы, создать новые рабочие места и организовать культурный обмен. Новый мэр Полярного, Раиса Борисовна (Мария Кравченко), стремится заключить соглашение с иностранными инвесторами, так как это может способствовать её продвижению на высокую должность в Москве. Однако Витя (Михаил Пореченков) обнаруживает у одного из китайских партнёров татуировку, характерную для мафиозной группировки "Чёрный дракон", активной в 90-е годы. Главный герой подозревает, что мафиози используют инвестиции как прикрытие для своих незаконных дел в Полярном. Сможет ли Витя победить влиятельную преступную организацию? И готов ли он пойти на риск, чтобы защитить свой любимый городок?

В четвёртом сезоне вернутся Катерина Шпица, Елена Воробей, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и другие актёры. Кроме уже знакомых лиц, в сериале также появятся зарубежные артисты.